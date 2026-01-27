Şangay Dianji Üniversitesi Heyeti BEUN Rektörü Özölçer’i Ziyaret Etti

Şangay Dianji Üniversitesi heyeti Zonguldak’ta

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Şangay Dianji Üniversitesi (SDJU) Uluslararası Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Quanjing Chen ve Ye Shi’yi makamında kabul etti.

Görüşmede ele alınan konular

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklara BEUN’un ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik başarıları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Özölçer, üniversitenin bilimsel üretkenliği ile kamu kurumları ve özel sektör iş birlikleri çerçevesinde yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif projelerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Ortak projeler ve uluslararası etkileşim

Taraflar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Şangay Dianji Üniversitesi arasında gerçekleştirilebilecek ortak akademik ve toplumsal projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, geliştirilebilecek iş birliklerinin uluslararası akademik etkileşimi güçlendireceği vurgulandı.

Konuk heyetin değerlendirmesi

Quanjing Chen ve Ye Shi, nazik misafirperverliği için Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür ederek görev yaptıkları üniversitedeki akademik çalışmalar ve uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı. Ziyarette, Zonguldak’ta ve Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan BEUN’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden konuklar, iki üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temennilerini aktardı.

Karşılıklı değerlendirmelerin ve iyi niyet dileklerinin ardından ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

