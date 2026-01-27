Şangay Dianji Üniversitesi Heyeti BEUN Rektörü Özölçer’i Ziyaret Etti

Şangay Dianji Üniversitesi heyeti, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret ederek ortak akademik ve toplumsal projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:45
Şangay Dianji Üniversitesi Heyeti BEUN Rektörü Özölçer’i Ziyaret Etti

Şangay Dianji Üniversitesi heyeti Zonguldak’ta

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Şangay Dianji Üniversitesi (SDJU) Uluslararası Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Quanjing Chen ve Ye Shi’yi makamında kabul etti.

Görüşmede ele alınan konular

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklara BEUN’un ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik başarıları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Özölçer, üniversitenin bilimsel üretkenliği ile kamu kurumları ve özel sektör iş birlikleri çerçevesinde yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif projelerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Ortak projeler ve uluslararası etkileşim

Taraflar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Şangay Dianji Üniversitesi arasında gerçekleştirilebilecek ortak akademik ve toplumsal projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, geliştirilebilecek iş birliklerinin uluslararası akademik etkileşimi güçlendireceği vurgulandı.

Konuk heyetin değerlendirmesi

Quanjing Chen ve Ye Shi, nazik misafirperverliği için Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür ederek görev yaptıkları üniversitedeki akademik çalışmalar ve uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı. Ziyarette, Zonguldak’ta ve Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan BEUN’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden konuklar, iki üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temennilerini aktardı.

Karşılıklı değerlendirmelerin ve iyi niyet dileklerinin ardından ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZÖLÇER, ŞANGAY DİANJİ...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZÖLÇER, ŞANGAY DİANJİ ÜNİVERSİTESİ (SDJU) ULUSLARARASI EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCILARI QUANJİNG CHEN VE YE SHİ’Yİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZÖLÇER, ŞANGAY DİANJİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları