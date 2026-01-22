Şanlıurfa'da 250 Bin Öğrenciye Su Tasarrufu Kahramanları Eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ile Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Su Tasarrufu Kahramanları projesi resmen başladı. Proje, çocuklarda su tasarrufu bilincini küçük yaşta kazandırmayı hedefliyor.

İklim değişikliği, nüfus artışı ve bilinçsiz tüketimin su kaynakları üzerindeki baskısını vurgulayan proje, kalıcı çözümü çocuklarda oluşturulacak bilinçte görüyor. ŞUSKİ tarafından yürütülen eğitimlerle öğrencilerin suyun değeri konusunda farkındalık edinmesi ve bu bilgileri ailelerine aktarması amaçlanıyor.

Proje kapsamında il genelindeki ilkokullarda yaklaşık 250 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Eğitimlerle, yalnızca dinleyen değil uygulayan ve örnek olan "su tasarrufu kahramanları" yetiştirilmesi hedefleniyor.

Okullarda düzenlenecek eğitimlerin yanı sıra 4 bin bilgilendirme afişi ve 4 bin musluk tasarruf aparatı dağıtılacak. Projeye aktif katılım sağlayan öğrencilere 3 bin yapboz, 3 bin rozet ve 5 bin etiket gibi teşvik edici materyaller verilecek.

İş birliği protokolü imzalandı

Projenin resmiyet kazanması için düzenlenen törende ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol ile Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ŞUSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında iş birliği protokolünü imzaladı. İmzalanan protokol ile il genelindeki okullarda su tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması kararlaştırıldı.

Su Tasarrufu Kahramanları Projesi ile çocukların su tasarrufunu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmesi ve küçük adımlarla toplumsal bilinç dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor.

