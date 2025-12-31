DOLAR
Şanlıurfa'da Ağır Vasıta Yasağı: Şanlıurfa–Diyarbakır ve Şanlıurfa–Mardin Yolları Kapandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Aralık 2025 19.00 itibarıyla Şanlıurfa-Mardin ve Şanlıurfa-Diyarbakır yollarında tır ve kamyonların tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:09
Vali Hasan Şıldak duyurdu

Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa Valiliği, trafikte aksamaların yaşanmaması için bir dizi önlem aldı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı:

"31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren Şanlıurfa-Mardin, Şanlıurfa-Diyarbakır karayollarında tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyonların trafikte bulunmasına izin verilmeyecek, bu araçlar aşağıda belirtilen depolama alanlarında bekletilecektir. Şanlıurfa-Mardin yolunda, Mardin istikametinde 12’nci kilometrede bulunan akaryakıt İstasyonu ile Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda, Diyarbakır İstikametinde 12’nci kilometrede bulunan akaryakıt istasyonu"

Uygulama: Saat 19.00 itibarıyla Şanlıurfa-Mardin ve Şanlıurfa-Diyarbakır karayollarında tır ve kamyonların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek; belirtilen akaryakıt istasyonlarında bekletilecekler.

