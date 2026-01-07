Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi 24 Ton Ekmek İsrafını Önledi

Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen "Bayat Ekmek Toplama Projesi" kapsamında, 24 ton ekmek israfı önlendi.

Projenin işleyişi

Belediye ekipleri günlük olarak toplanan bayat ekmekleri, çiftlikler ve hayvan barınakları gibi noktalara ulaştırarak değerlendiriyor. Proje, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla, "pırıl pırıl bir Haliliye" amacı doğrultusunda yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek için aralıksız çalışıyor. Müdürlük bünyesinde "Ekmek Nimettir, Yeri Çöp Değildir" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 32 merkez mahalle'nin farklı noktalarına 700 adet bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi.

Vatandaşların kutulara bıraktığı bayat ekmekler her gün ekipler tarafından toplanıp özel bayat ekmek toplama araçlarıyla hayvan barınaklarına taşınıyor. Bu uygulama sayesinde Haliliye Belediyesi, aylık ortalama 2 ton ve yıllık toplam 24 ton ekmek israfının önüne geçmiş oldu.

