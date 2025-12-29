DOLAR
Şanlıurfa'da Kar Yağışı: Atatürk Mahallesi'nde Ağaç Devrildi

Şanlıurfa'da sabah başlayan kar yağışı Atatürk Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesine yol açtı; yaklaşık 15 santim kar nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:48
Kent merkezi 5 yıl aradan sonra beyaza büründü

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir ağaç devrilerek yaya yolunu tamamen kapattı.

Şehir merkezinde gözlemlenen yağış, yaklaşık 5 yıl aradan sonra kent merkezini beyaza bürüdü.

Yaklaşık 15 santim kalınlığa ulaşan kar nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı; sürücüler zor anlar yaşadı.

Öğle saatlerinde kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

