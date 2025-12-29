Şanlıurfa'da Kar Yağışı: Atatürk Mahallesi'nde Ağaç Devrildi
Kent merkezi 5 yıl aradan sonra beyaza büründü
Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir ağaç devrilerek yaya yolunu tamamen kapattı.
Şehir merkezinde gözlemlenen yağış, yaklaşık 5 yıl aradan sonra kent merkezini beyaza bürüdü.
Yaklaşık 15 santim kalınlığa ulaşan kar nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı; sürücüler zor anlar yaşadı.
Öğle saatlerinde kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.
