Şanlıurfa'da Karla Mücadele: Büyükşehir Belediyesi 235 Ekip, 298 Araçla Sahada

Şanlıurfa'da Karla Mücadele: Büyükşehir Belediyesi 235 Ekiple Sahada

Yoğun kar yağışı sonrası kesintisiz müdahale

Şanlıurfa’da dün etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezi ve kırsal alanları beyaza bürüdü. Ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece ve gündüz aralıksız yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, özellikle kent merkezi ve kırsal mahallelerde kapanan yollar, belediye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede ulaşıma açıldı. Ekipler, ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları ve kritik noktalarda yoğun mesai harcadı.

Şanlıurfa genelinde yolları açık tutabilmek için sahaya çıkan ekip sayısı ve araçlar şöyle: 480 personel, 298 araç ve 235 ekip. Çalışmalarda kepçe, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ve greyderler kullanıldı.

Özellikle buzlanma riskine karşı tuzlama faaliyetlerine öncelik verildi ve ekipler gece saatlerinde de çalışmalarına ara vermeden devam etti. Kırsal ilçeler ile yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle yolları tek tek açılarak ulaşımın aksamaması sağlandı.

Karla mücadele kapsamında ekipler, olası kazaların önüne geçmek için riskli noktalarda yoğun tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

