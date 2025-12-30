DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,05%
ALTIN
6.016,26 -0,69%
BITCOIN
3.777.002,14 -0,99%

Şanlıurfa'da Karla Mücadele: Büyükşehir Belediyesi 235 Ekip, 298 Araçla Sahada

Şanlıurfa'da dün etkili kar yağışında Büyükşehir Belediyesi, 480 personel ve 298 araçla 235 ekiple yol açma ve tuzlama çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:55
Şanlıurfa'da Karla Mücadele: Büyükşehir Belediyesi 235 Ekip, 298 Araçla Sahada

Şanlıurfa'da Karla Mücadele: Büyükşehir Belediyesi 235 Ekiple Sahada

Yoğun kar yağışı sonrası kesintisiz müdahale

Şanlıurfa’da dün etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezi ve kırsal alanları beyaza bürüdü. Ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece ve gündüz aralıksız yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, özellikle kent merkezi ve kırsal mahallelerde kapanan yollar, belediye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede ulaşıma açıldı. Ekipler, ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları ve kritik noktalarda yoğun mesai harcadı.

Şanlıurfa genelinde yolları açık tutabilmek için sahaya çıkan ekip sayısı ve araçlar şöyle: 480 personel, 298 araç ve 235 ekip. Çalışmalarda kepçe, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ve greyderler kullanıldı.

Özellikle buzlanma riskine karşı tuzlama faaliyetlerine öncelik verildi ve ekipler gece saatlerinde de çalışmalarına ara vermeden devam etti. Kırsal ilçeler ile yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle yolları tek tek açılarak ulaşımın aksamaması sağlandı.

Karla mücadele kapsamında ekipler, olası kazaların önüne geçmek için riskli noktalarda yoğun tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 235 EKİPLE KARLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRDÜ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 235 EKİPLE KARLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRDÜ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 235 EKİPLE KARLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRDÜ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Araç Sahipleri Battaniyeyle Soğuktan Korunuyor
2
Van'da Kar Sonrası Güvercinlerin Kartpostallık Gösterisi
3
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri
4
Samsun Sahilinde Fırtına: Dev Dalgalar Taşları Karaya Savurdu
5
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması
6
Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları