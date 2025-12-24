DOLAR
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Hızlandı: Hızmalı ve Atatürk 2. Etap

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye'deki Hızmalı ve Atatürk mahallelerinde 2. Etap Kentsel Dönüşüm'de 85 yapı ve 250 bağımsız birimi kamulaştırdı; 27 bin m² yeşil alan hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:05
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Haliliye ilçesindeki Hızmalı ve Atatürk mahallelerindeki uygulama çalışmaları sürüyor. Proje, insan odaklı ve yeşille barışık bir şehir hedefiyle ilerletiliyor.

Uygulama ve kamulaştırma çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tarafından ilk kepçenin vurulmasıyla başlatılan çalışmalarda proje alanında bulunan 85 yapı ve 250 bağımsız birim kamulaştırıldı. Bölgedeki kontrollü yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.

Alan ve yatırım

Yaklaşık 27 bin metrekarelik alanın yeşil ve sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor. Projenin toplam yatırım bedeli 350 milyon TL olup, yatırımın tamamı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Planlanan hizmetler ve beklenti

Projeyle bölgeye yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlar kazandırılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından proje alanının Şanlıurfa'nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Mahalle sakinlerinin görüşü

Mevcut konutların kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesine destek veren mahalle sakinleri, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

