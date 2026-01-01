Şanlıurfa'da Yılın Son Günü Karla Mücadele: Kapanan Yollar İş Makineleriyle Açıldı

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yılın son gününde Şanlıurfa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, iş makineleri ile açıldı. Kent genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi ve ulaşımın korunması

Şanlıurfa’da sevinçle karşılanan kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla belediye ve kamu kuruluşu yetkilileri koordinasyonunda yoğun bir çaba gösterildi.

Ana arterler, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu, Şanlıurfa-Mardin karayolu ile Atatürk Caddesi, İpekyolu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi yolları, dik yokuşlar, kırsal yollar, otobüs ve minibüs güzergahları sürekli ulaşıma açık tutulmaya çalışıldı.

Onlarca greyder, kepçe, traktör, kamyon, kamyonet ve yüzlerce personelle sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Haliliye Belediyesi çalışmaları sürdürüyor.

