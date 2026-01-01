DOLAR
Şanlıurfa'da Yılın Son Günü Karla Mücadele: Kapanan Yollar İş Makineleriyle Açıldı

Şanlıurfa'da yılın son gününde yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar iş makineleriyle açıldı; belediye ve kamu ekipleri kent genelinde karla mücadeleyi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:50
Şanlıurfa'da Yılın Son Günü Karla Mücadele: Kapanan Yollar İş Makineleriyle Açıldı

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yılın son gününde Şanlıurfa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, iş makineleri ile açıldı. Kent genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi ve ulaşımın korunması

Şanlıurfa’da sevinçle karşılanan kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla belediye ve kamu kuruluşu yetkilileri koordinasyonunda yoğun bir çaba gösterildi.

Ana arterler, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu, Şanlıurfa-Mardin karayolu ile Atatürk Caddesi, İpekyolu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi yolları, dik yokuşlar, kırsal yollar, otobüs ve minibüs güzergahları sürekli ulaşıma açık tutulmaya çalışıldı.

Onlarca greyder, kepçe, traktör, kamyon, kamyonet ve yüzlerce personelle sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Haliliye Belediyesi çalışmaları sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

