Şanlıurfa'da Yıllar Sonra Yoğun Kar Yağışı

Şanlıurfa merkezde sabah başlayan yoğun kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü; valilik 29 Aralık Pazartesi için eğitime ara verdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 05:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 05:43
Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa merkezde yıllar sonra ilk defa yoğun kar yağışı görüldü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede yoğunluğunu artırdı. Karla kaplanan cadde ve sokaklar beyaza büründü; kent merkezinde yıllar sonra ilk kez bu yoğunlukta yağış gözlendi.

Valilik duyurusu

Şanlıurfa Valiliği kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç il genelindeki okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

"İlimizde yarın erken saatlerden itibaren beklenen kar yağışı ile soğuk hava dolayısıyla oluşacak don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda yol açacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak, Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

