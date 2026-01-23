Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Ağaçlar Kökünden Devrildi

Şanlıurfa'da dün başlayan yoğun kar, ağaçların kökünden devrilmesine yol açtı; yollar kapandı, ekipler müdahale etti, şehir içi ulaşım ücretsiz ilan edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:22
Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Ağaçlar Kökünden Devrildi

Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Ağaçlar Kökünden Devrildi

Şanlıurfa'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinde kapanan yollar, ekipler tarafından anında açılırken, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı.

Valilik ve Belediye Tedbirleri

Şanlıurfa Valiliği yayımladığı duyuruda, şehirler arası yollar ile çevre yollarının tır benzeri ağır araçların geçişine kapatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra şehir içi ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu ve sürücüleri mecbur kalmadıkça kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Olumsuzluklar ve Müdahale

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar da yaşandı. Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar kökünden koparak devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları