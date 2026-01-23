Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Ağaçlar Kökünden Devrildi

Şanlıurfa'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinde kapanan yollar, ekipler tarafından anında açılırken, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı.

Valilik ve Belediye Tedbirleri

Şanlıurfa Valiliği yayımladığı duyuruda, şehirler arası yollar ile çevre yollarının tır benzeri ağır araçların geçişine kapatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra şehir içi ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu ve sürücüleri mecbur kalmadıkça kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Olumsuzluklar ve Müdahale

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar da yaşandı. Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar kökünden koparak devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

