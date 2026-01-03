Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı

Sapanca'da fırtına savurdu: çöp konteyneri park halindeki araca çarptı

Olayın Detayları

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar, Meteoroloji'nin uyarısını doğruladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çöp konteyneri bulunduğu yerden savrularak park halindeki bir otomobile çarptı.

Olay sırasında bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, rüzgarın şiddeti bazı ağaçları devrilme noktasına getirdi. Konteynerin otomobile çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetkililerden yapılan açıklama ve herhangi bir yaralanma bilgisi haberde yer almamaktadır.

