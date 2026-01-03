DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuvvetli rüzgar çöp konteynerini savurdu; konteyner park halindeki araca çarptı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:14
Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı

Sapanca'da fırtına savurdu: çöp konteyneri park halindeki araca çarptı

Olayın Detayları

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar, Meteoroloji'nin uyarısını doğruladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çöp konteyneri bulunduğu yerden savrularak park halindeki bir otomobile çarptı.

Olay sırasında bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, rüzgarın şiddeti bazı ağaçları devrilme noktasına getirdi. Konteynerin otomobile çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetkililerden yapılan açıklama ve herhangi bir yaralanma bilgisi haberde yer almamaktadır.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ RÜZGAR, ÇÖP KONTEYNERİNİN HAREKETLENEREK...

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ RÜZGAR, ÇÖP KONTEYNERİNİN HAREKETLENEREK PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPMASINA SEBEP OLDU. KONTEYNERİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ RÜZGAR, ÇÖP KONTEYNERİNİN HAREKETLENEREK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Fırtına: Cumhuriyet Meydanı'nda Çam Ağacı Kökünden Devrildi
2
Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı
3
Uşak'ta Kılcan Köyü'nde Hastalıktan Ari İşletme Ziyareti
4
Yasin Özçelik Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanlığında Yeniden Güven Tazeledi
5
Darende'de Karla Gelen Açlık: Kargalar Sokaklara İndi
6
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
7
Porsuk Çayı'nın Buzlu Yüzeyi Çöple Kaplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları