Sarıgöl'de 30 Ümre Yolcusu Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'nde düzenlenen törenle 30 ümre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 08:28
Sarıgöl'de 30 ümre yolcusu dualarla uğurlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, kutsal topraklara ümre ziyareti için gidecek vatandaşlar düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Camide duygusal vedalar

Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 30 vatandaş için bir program düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir tarafından yapılan dua sonrası kutsal topraklara gidecek vatandaşlar yakınlarıyla helalleşerek yolcu edildi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken ümreciler ve yakınları 'Gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var' sözleriyle birbirlerinden helallik aldı.

Gözyaşlarının da yer yer hakim olduğu uğurlama programında ümre yolcuları kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadı.

Başkan Akdeniz'den vedalaşma ve hediyeler

Uğurlama törenine Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katılarak ümre yolcularıyla tek tek vedalaştı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

