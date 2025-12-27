Sarıgöl'de 30 Ümre Yolcusu Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandı

Sarıgöl'de 30 ümre yolcusu dualarla uğurlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, kutsal topraklara ümre ziyareti için gidecek vatandaşlar düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Camide duygusal vedalar

Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 30 vatandaş için bir program düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir tarafından yapılan dua sonrası kutsal topraklara gidecek vatandaşlar yakınlarıyla helalleşerek yolcu edildi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken ümreciler ve yakınları 'Gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var' sözleriyle birbirlerinden helallik aldı.

Gözyaşlarının da yer yer hakim olduğu uğurlama programında ümre yolcuları kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadı.

Başkan Akdeniz'den vedalaşma ve hediyeler

Uğurlama törenine Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katılarak ümre yolcularıyla tek tek vedalaştı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

