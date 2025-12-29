DOLAR
Sarıgöl'de İnatçı Erik Ağacı Zemheri Soğukta Çiçek Açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 7 yaşındaki erik ağacı, zemheri soğuklarına rağmen erken çiçek açtı; uzmanlar bunun ürün kaybına yol açabileceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:36
Manisa'da mevsim normallerine aykırı çiçeklenme mahalle sakinlerini şaşırttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi'nde, zemheri soğuklarının etkisini sürdürdüğü günlerde yaklaşık 7 yıl önce dikilen bir erik ağacı mevsim dışı çiçek açtı. Geceleri hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü koşullarda ağacın birkaç çiçeğin açması ve yapraklanmaya başlaması, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Ağacın sahibi Mücahit Saraç, yaşanan duruma şaşırdığını belirterek durumu şu sözlerle aktardı: "Erik ağacımı yedi yıl önce diktim. Bugün tesadüfen ağacımın üzerinde dört-beş adet yeni çiçeğin açtığını, hatta yapraklanmaya başladığını gördüm. Geceleri hava sıcaklığı eksilerin altına düşüyor. Normalde bu havalarda çiçek açması beklenmez. Büyük ihtimalle kuruyacaktır ama kısa da olsa bana yalancı baharı yaşattı. Hayret etmemek elde değil" dedi.

Uzmanlar ise mevsim normallerinin dışındaki ani sıcaklık değişimlerinin meyve ağaçlarında erken çiçeklenmeye neden olabildiğini ve bunun ilerleyen süreçte ürün kaybına yol açabileceğini vurguladı.

