Sarıkamış Şehitleri İçin JAK'tan Meşaleli Kayak Gösterisi

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına düzenlenen etkinlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirdi.

Program, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

JAK timleri, zirveden meşaleler eşliğinde kayak yaparak davetlilerin bulunduğu alana indi. Etkinlikte önceden hazırlanmış olan 'Sarıkamış 111. Yıl' yazısı ateşlendi ve şehitler anıldı.

KARS SARIKAMIŞ’TA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN ANISINA KAYAK MERKEZİNDE MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ YAPILDI.