Sarıkamış Şehitleri İçin JAK'tan Meşaleli Kayak Gösterisi

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına JAK timleri Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi düzenledi; bakan, vali, milletvekili ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:08
Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına düzenlenen etkinlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirdi.

Program, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

JAK timleri, zirveden meşaleler eşliğinde kayak yaparak davetlilerin bulunduğu alana indi. Etkinlikte önceden hazırlanmış olan 'Sarıkamış 111. Yıl' yazısı ateşlendi ve şehitler anıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

