Sarıkamış'ta 111. Yıldönümünde Meşaleli Yürüyüşle Şehitler Anıldı

Binlerce kişi Sarıkamış Harekatı’nın 111. yıldönümünde soğuk havada meşalelerle 3 km yürüyerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:18
Sarıkamış'ta 111. yıldönümünde meşalelerle anma

Sarıkamış'ta 111. yıldönümünde meşalelerle anma

111 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle geceyi aydınlatarak şehitleri andı.

Yürüyüşün başlangıcı ve atmosfer

Anma programı, katılımcıların 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında toplanmasıyla başladı. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Soğuk Heykel Atölyesi gösterisini izleyen binlerce kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesine aldırış etmeden tekbirler eşliğinde yürüyüşe geçti.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştı.

Resmi katılım ve anma töreni

Meşaleli yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik alanında hazırlanan "Ruhunuz şad olsun" yazısı meşalelerle ateşlendi ve şehitlerimiz için dualar edildi.

(ERZ-NK)

Meşalelerle şehitler için geceyi aydınlattılar

Meşalelerle şehitler için geceyi aydınlattılar

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

