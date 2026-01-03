Sarıkamış'ta 111. Yıldönümünde Meşaleli Yürüyüşle Şehitler Anıldı

Sarıkamış'ta 111. yıldönümünde meşalelerle anma

111 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle geceyi aydınlatarak şehitleri andı.

Yürüyüşün başlangıcı ve atmosfer

Anma programı, katılımcıların 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında toplanmasıyla başladı. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Soğuk Heykel Atölyesi gösterisini izleyen binlerce kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesine aldırış etmeden tekbirler eşliğinde yürüyüşe geçti.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştı.

Resmi katılım ve anma töreni

Meşaleli yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik alanında hazırlanan "Ruhunuz şad olsun" yazısı meşalelerle ateşlendi ve şehitlerimiz için dualar edildi.

