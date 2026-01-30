Sason’da Kapanan Mezra Yolları İl Özel İdaresi Tarafından Ulaşıma Açıldı

Kar temizleme çalışmaları tamamlandı, ekipler teyakkuzda

Batman’ın Sason ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama oluşturan kapanan mezra yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, iş makineleriyle kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarını Sason genelinde yoğun şekilde sürdürdü. Kapanan yollar tek tek açılarak vatandaşların merkezle bağlantısı sağlandı.

Gece gündüz çalışan ekipler, özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde yoğun mesai harcadı. Yapılan müdahaleler sayesinde vatandaşların günlük ihtiyaçlarına erişimi ile acil durum transferlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgedeki hava koşullarına göre ekiplerin teyakkuz halinin devam edeceğini ve karla mücadele çalışmalarının stratejik planlama doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.

