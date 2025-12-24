DOLAR
Şehit Enis Budak, 2. Yılında Enis Budak Anaokulu’nda Dualarla Anıldı

Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, şehadetinin 2. yılında Manisa'da adını taşıyan Enis Budak Anaokulu'nda düzenlenen programla rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:51
Şehit Enis Budak, 2. Yılında Enis Budak Anaokulu'nda Dualarla Anıldı

Şehit Enis Budak, 2. Yılında Enis Budak Anaokulu’nda Dualarla Anıldı

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde görev yaparken şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, şehadetinin 2. yıl dönümünde adını taşıyan Enis Budak Anaokulu’nda düzenlenen anlamlı törenle yad edildi.

Anma Programı ve Katılımcılar

Program, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi organizasyonunda; Manisa Büyükşehir Belediyesi ile okul idarecilerinin destekleriyle gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere il ve ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve şehit Enis Budak’ın ailesi katıldı. Devlet ve milletin şehitlerine olan vefası program boyunca öne çıktı.

Duygu Dolu Anlar ve Sergi

Programın en etkileyici anlarından biri, şehidin yeğeni Beyza Budak’ın amcasına ithafen yazdığı şiiri okuması oldu. Salonda derin bir sessizlik hakimdi ve şiir okunurken birçok katılımcı duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Ayrıca şehidin yaşamına ve vatan sevgisine dair fotoğrafların yer aldığı sergi de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle gezildi.

Kuran Tilaveti ve Dualar

Anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti seslendirildi, yapılan dualarla aziz şehit için niyazda bulunuldu. Tören boyunca şehide olan saygı ve minnet vurgulandı.

Dernek Başkanı'nın Mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ı, şehadetinin 2. yılında Manisa’da bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anarken, başta ailesi olmak üzere tüm şehit yakınlarına sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİ’NDE VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ UĞRUNA GÖREV YAPARKEN ŞEHİT DÜŞEN...

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİ’NDE VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ UĞRUNA GÖREV YAPARKEN ŞEHİT DÜŞEN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ENİS BUDAK, ŞEHADETİNİN 2. YIL DÖNÜMÜNDE ADINI TAŞIYAN ENİS BUDAK ANAOKULU’NDA DÜZENLENEN ANLAMLI PROGRAMLA RAHMET, MİNNET VE DUALARLA YAD EDİLDİ.

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİ’NDE VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ UĞRUNA GÖREV YAPARKEN ŞEHİT DÜŞEN...

