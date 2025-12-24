Şehit Enis Budak, 2. Yılında Enis Budak Anaokulu’nda Dualarla Anıldı

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde görev yaparken şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, şehadetinin 2. yıl dönümünde adını taşıyan Enis Budak Anaokulu’nda düzenlenen anlamlı törenle yad edildi.

Anma Programı ve Katılımcılar

Program, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi organizasyonunda; Manisa Büyükşehir Belediyesi ile okul idarecilerinin destekleriyle gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere il ve ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve şehit Enis Budak’ın ailesi katıldı. Devlet ve milletin şehitlerine olan vefası program boyunca öne çıktı.

Duygu Dolu Anlar ve Sergi

Programın en etkileyici anlarından biri, şehidin yeğeni Beyza Budak’ın amcasına ithafen yazdığı şiiri okuması oldu. Salonda derin bir sessizlik hakimdi ve şiir okunurken birçok katılımcı duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Ayrıca şehidin yaşamına ve vatan sevgisine dair fotoğrafların yer aldığı sergi de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle gezildi.

Kuran Tilaveti ve Dualar

Anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti seslendirildi, yapılan dualarla aziz şehit için niyazda bulunuldu. Tören boyunca şehide olan saygı ve minnet vurgulandı.

Dernek Başkanı'nın Mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ı, şehadetinin 2. yılında Manisa’da bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anarken, başta ailesi olmak üzere tüm şehit yakınlarına sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

