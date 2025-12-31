DOLAR
Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı Kuruldu: 26 Bin Fidan Dikildi

Mersin'de 30 hektarda 'Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı' kuruldu; 26 bin sedir fidanı ve bin 500 kg karpelli tohum ekildi, törene yetkililer ve şehidin ailesi katıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:37
Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı Kuruldu: 26 Bin Fidan Dikildi

Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı Kuruldu

2025 yılının son günlerinde 30 hektarlık alana ağaçlandırma

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2025 yılının son günlerinde gerçekleştirilen çalışmayla Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı oluşturuldu. Çalışmalar, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü Alanboğaz Orman İşletme Şefliği sınırları içinde yürütüldü.

Toplam 30 hektarlık alanda hayata geçirilen proje kapsamında 26 bin sedir fidanı toprakla buluşturuldu; ayrıca bin 500 kilogram karpelli sedir tohumu ekimi yapıldı. Böylece 2025 yılı, fidan dikimi ve tohum ekimiyle yeşile yatırım yapılarak uğurlandı.

Düzenlenen etkinliğe Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, şehit Ertuğrul Ulupınar’ın babası Nebi Ulupınar, kurum personeli ve mahalle sakinleri katıldı. Katılımcılar sedir fidanlarını hep birlikte toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, günün anlam ve önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gerçekten çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Bu alanın Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı olarak planlanması, bugünü daha da anlamlı kılmıştır. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatanı ve milleti için seve seve canını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Peygamber Efendimizin ‘Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir fidan varsa onu dikin’ buyruğu doğrultusunda yeşile yatırım yapmaya devam ediyoruz. Güçlü bir orman teşkilatımız var. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Yetkililer, şehidin adını yaşatacak sedir ormanının ilçeye hem manevi hem de çevresel açıdan önemli bir değer katacağını vurguladı.

