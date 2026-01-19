Şehitkamil’de Kar Mesaisi: Umut Yılmaz’dan Personele İkramiye

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte etkili olan yoğun kar yağışı süresince gece gündüz demeden sahada görev yapan belediye personelini makamında ağırladı. Zorlu hava koşullarına karşın büyük özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Yılmaz, 3 ile 5 yevmiye arasında ikramiye verileceğini açıkladı.

Saha çalışmaları ve ekipler

Yılmaz, Makine İkmal ve Onarım, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini makamında kabul ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için sahada adeta seferberlik ilan eden belediye ekiplerinin ana arterler, hastane çevreleri, okul yolları ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yürüttüğü kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarına vurgu yaptı.

Emeğiniz paha biçilemez

Yılmaz, "Şehitkamil’de kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada olan ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakârlıkla çalıştı. Soğuk, kar ve zorlu şartlara rağmen hemşerilerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ortaya konulan bu emek gerçekten takdire şayan. Sizlerin emeği sayesinde ilçemizde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Emeğinizin karşılığı paha biçilemez" dedi.

Anlamlı teşekkür

Personelin sadece görev değil sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Yılmaz, belediyenin başarısının sahada ter döken çalışanların gayretiyle mümkün olduğunu söyledi. Belediye yönetimi olarak her zaman emekçinin yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu şehrin yükünü birlikte omuzluyoruz. Zor zamanlarda gösterdiğiniz dayanışma ve çalışma azmi, Şehitkamil’e olan sevdanızın en açık göstergesidir. Bu nedenle sizlere küçük de olsa bir teşekkür olarak ikramiye verilmesini uygun gördük" ifadelerini kullandı.

