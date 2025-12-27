Şehitkamil'den Gaziantep tarihine kalıcı eser: 'Gaziantep Savaşı’nın İç Yüzü'

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep tarihine ışık tutacak yeni bir çalışmayı kente kazandırdı. Yazar Sahir Üzel tarafından hazırlanan ve 1946-1952 yıllarında basılan, Gaziantep Savunması’nda cephede savaşan kahramanlarımız tarafından tutulan 7 çuval günlüklerden oluşan "Gaziantep Savaşı’nın İç Yüzü" eseri, Dr. Samet Bayrak tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek Şehitkamil Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın tanıtımı, yoğun katılımla düzenlenen bir programla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, tarihçiler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı; etkinlik, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin anlam ve önemini yansıtan duygu yüklü anlara sahne oldu.

Kent hafızasına güçlü bir katkı

Dr. Samet Bayrak, tanıtım programında yaptığı konuşmada, uzun yıllara dayanan arşiv çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda hazırlanan eserin, Gaziantep Savunmasının bilinen yönlerinin ötesinde, perde arkasında kalan birçok ayrıntıyı gün yüzüne çıkardığını vurguladı. Bayrak, kitabın yazım sürecinde yerli ve yabancı arşivler, resmi belgeler, hatıratlar ve dönemin tanıklıklarından faydalanıldığını belirterek, eserin Gaziantep tarihine bütüncül bir bakış sunduğunu ifade etti.

