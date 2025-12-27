DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Şehitkamil'den Gaziantep tarihine kalıcı eser: 'Gaziantep Savaşı’nın İç Yüzü'

Şehitkamil Belediyesi, 1946-1952 yılları arasındaki 7 çuval günlükten oluşan 'Gaziantep Savaşı’nın İç Yüzü' kitabını Dr. Samet Bayrak'ın çevirisiyle yayımladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:14
Şehitkamil'den Gaziantep tarihine kalıcı eser: 'Gaziantep Savaşı’nın İç Yüzü'

Şehitkamil'den Gaziantep tarihine kalıcı eser: 'Gaziantep Savaşı’nın İç Yüzü'

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep tarihine ışık tutacak yeni bir çalışmayı kente kazandırdı. Yazar Sahir Üzel tarafından hazırlanan ve 1946-1952 yıllarında basılan, Gaziantep Savunması’nda cephede savaşan kahramanlarımız tarafından tutulan 7 çuval günlüklerden oluşan "Gaziantep Savaşı’nın İç Yüzü" eseri, Dr. Samet Bayrak tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek Şehitkamil Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın tanıtımı, yoğun katılımla düzenlenen bir programla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, tarihçiler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı; etkinlik, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin anlam ve önemini yansıtan duygu yüklü anlara sahne oldu.

Kent hafızasına güçlü bir katkı

Dr. Samet Bayrak, tanıtım programında yaptığı konuşmada, uzun yıllara dayanan arşiv çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda hazırlanan eserin, Gaziantep Savunmasının bilinen yönlerinin ötesinde, perde arkasında kalan birçok ayrıntıyı gün yüzüne çıkardığını vurguladı. Bayrak, kitabın yazım sürecinde yerli ve yabancı arşivler, resmi belgeler, hatıratlar ve dönemin tanıklıklarından faydalanıldığını belirterek, eserin Gaziantep tarihine bütüncül bir bakış sunduğunu ifade etti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, GAZİANTEP TARİHİNE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYA DAHA İMZA...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, GAZİANTEP TARİHİNE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYA DAHA İMZA ATTI.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, GAZİANTEP TARİHİNE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYA DAHA İMZA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi
2
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi
3
Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi
4
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı
5
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü
6
Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar
7
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti