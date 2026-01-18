Selçuklu Belediyesi Kompost Üretim Tesisi Öğrencilere Anlatıldı

Konya’nın Selçuklu Belediyesi, çevreye duyarlı projelerini genç nesillere aktararak erken yaşta çevre bilinci oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Selçuklu Belediyesi’nin kompost üretim tesisini ziyaret ederek yetkililerden uygulamaları yerinde dinledi.

Selçuklu Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımıyla 2022 yılında hayata geçirilen kompost üretim tesisiyle organik atıkları ekonomiye ve doğaya kazandırıyor. Tesis, kuruluşundan bu yana toplam 10 bin 310 ton kompost üretimi gerçekleştirdi.

Tesis çalışmalarında, başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama sonrası oluşan atıklar önce toplanıyor; ardından işleme alınarak organik gübreye dönüştürülüyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde yürütülen çalışmalarda yıl boyunca ortalama 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştiriliyor. Yenilikçi uygulamaların uygulandığı tesiste, kompost sıcaklığıyla oluşturulan serada deneme bitki üretimi de yapılıyor.

Başkan Pekyatırmacı: 'Çevre vizyonuyla Selçuklu’yu daha yeşil bir geleceğe taşıyoruz'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğal kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan organik atıkları kompost gübreye dönüştürerek hem atık miktarını azaltıyor hem de yeşil alanlarımızda doğal ve sağlıklı bir kullanım sağlıyoruz. 2025 yılı boyunca 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirdik 2022 yılında faaliyetlerine başlayan tesisimizde bugüne kadar 10 bin 310 ton üretim yaparak önemli bir başarı elde ettik. Bu çalışma, sıfır atık vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Ayrıca gençlerimizin, öğrencilerimizin bu tesisleri ziyaret ederek süreci yerinde görmeleri, çevre bilincinin erken yaşta kazanılması açısından son derece kıymetlidir. Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir çevre politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz'

Geziyi gerçekleştiren Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kompost üretimiyle ilgili gözlemlerini paylaştı ve yetkililere ile Selçuklu Belediyesi’ne örnek uygulama nedeniyle teşekkür etti.

