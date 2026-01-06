Selman Özboyacı'nın Annesi Feride Özboyacı Dualarla Uğurlandı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın Annesi Dualarla Uğurlandı

Feride Özboyacı 75 yaşında hayatını kaybetti

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Aile yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenle Feride Özboyacı son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze için Hacı Veyis Camii'nde, ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, merhumeye olan saygı ve destek gösterisi olarak çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.

Cenaze töreninde ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, belediye başkanları ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Kılınan namazın ardından Feride Özboyacı'nın cenazesi, dualar eşliğinde Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

