Selman Özboyacı'nın Annesi Feride Özboyacı Dualarla Uğurlandı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın 75 yaşındaki annesi Feride Özboyacı, Hacı Veyis Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:19
Selman Özboyacı'nın Annesi Feride Özboyacı Dualarla Uğurlandı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın Annesi Dualarla Uğurlandı

Feride Özboyacı 75 yaşında hayatını kaybetti

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Aile yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenle Feride Özboyacı son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze için Hacı Veyis Camii'nde, ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, merhumeye olan saygı ve destek gösterisi olarak çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.

Cenaze töreninde ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, belediye başkanları ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Kılınan namazın ardından Feride Özboyacı'nın cenazesi, dualar eşliğinde Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ SELMAN ÖZBOYACI’NIN HAYATINI KAYBEDEN ANNESİ FERİDE ÖZBOYACI...

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ SELMAN ÖZBOYACI’NIN HAYATINI KAYBEDEN ANNESİ FERİDE ÖZBOYACI, MEMLEKETİ KONYA'DA DEFNEDİLDİ.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ SELMAN ÖZBOYACI’NIN HAYATINI KAYBEDEN ANNESİ FERİDE ÖZBOYACI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Baykan'da Çatı Çökmesi: 5 Buzağı Telef Oldu, 80 Büyükbaş Kurtarıldı
2
Ahmet Dede’nin Nazilli Koca Cami avlusuna sığan 63 yıllık ömrü
3
Türkiye'nin En Eski Kadastro Davası 75 Yıl Sonra Sonuçlandı
4
Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Aylık 2,5 Milyon TL
5
Salihli'de Marangozlar 5. Kez Mustafa Kemal Alacalı'yı Seçti
6
Esenyurt’ta 'Gökdelen Mezarlığı' Havadan Görüntülendi
7
Atakum'da Kamulaştırma Bedeline İtiraz: Batı Çevre Yolu Çalışmasında Çatışma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları