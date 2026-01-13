Şener Kolaçoğlu, Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı

Genel Sekreter Şener Kolaçoğlu, deneyim, şeffaf yönetim ve iletişim vurgusuyla Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığına aday oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:21
Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odasında uzun yıllardır görev yapan Şener Kolaçoğlu, edindiği tecrübe ve yeni vizyonuyla oda başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Uzun süre Genel Sekreter olarak görev yapan Kolaçoğlu, bu süreçte kazandığı deneyim ve gözlemlerle odanın yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Adaylığın gerekçesi ve öncelikleri

Kolaçoğlu, üyelerle güçlü iletişim, şeffaf yönetim ve esnafın haklarının korunmasını önceliklendirdiğini belirtti. Odanın köklü geçmişi ve potansiyelini işaret eden aday, yeni bir vizyonla Erzurum lokantacılık sektörünü ileri taşımayı amaçladığını vurguladı.

Mesajı ve destek

Kolaçoğlu, adaylığına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Siz değerli üyelerimize uzun yıllar boyunca hizmet ederken edindiğim tecrübeler, gözlemlerim ve sizlerden aldığım yoğun destek, beni odamızı daha ileriye taşımak için aday olmaya teşvik etti. Bu görev benim için büyük bir onur ve heyecandır."

Erzurum’un lokantacılar camiasında güven ve saygı kazanmış bir isim olan Şener Kolaçoğlu, üyelerin taleplerini merkeze alan, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyor. Uzun yıllara dayanan deneyimi ve oda işleyişine hâkimiyeti, Kolaçoğlu’nun adaylığının esnaf çevrelerinde geniş destek bulmasına zemin hazırladı.

Beklentiler

Oda üyeleri, deneyimli ve vizyon sahibi bir liderle yola çıkacak olmanın heyecanını hissediyor. Kolaçoğlu’nun başkanlığı, Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda güven, şeffaflık ve güçlü iletişim üzerine kurulu bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

