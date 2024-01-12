Şerbetli tatlı sevenler bu tarife bayılacak! Üstelik yapması sadece yarım saat sürüyor

Sizin ve çocuklarınız favori tatlısı olmaya aday olan bu tatlı yaptığınız anda bitecek. Bu tatlıyı tadan arkadaşlarınız ve komşularınız tatlının tarifini vermeniz için sıraya girecekler. Detaylar haberimizde...







YEMEYE DOYAMAYACAĞINIZ ŞAHANE ŞERBETLİ TATLI TARİFİ

Bu tatlı tarifi için arkadaşlarınız sıraya girecek. Sizi güldürecek ve komşularınızı çılgına çevirecek. İşte asla bıkmayacağınız muhteşem bir şerbetli tatlı tarifi. Sultan'ın tatlılarını henüz denemediyseniz pişman olacaksınız. Adını saraydan alan bu tatlı, ağızda eriyen dokusu ve mis kokulu şerbetiyle gönülleri fethediyor. Diyet yapanları bile şaşırtacak kadar lezzetli bir tatlı yapmak o kadar kolay ki. Mutfağa gidip tatlı hazırlasan iyi olur. Her durumda, önümüzdeki pazartesi diyetinize başlayabilirsiniz! Şimdi tatlı tarifine bir bakalım.

Bu tatlı tarif sordurur, elti çatlatır, komşuyu çileden çıkartır! Şaka yapıyoruz. Yemeye doyamayacağınız şahane şerbetli tatlı tarifi ile sizlerleyiz. Sultan tatlısını eğer bugüne kadar yemediyseniz gerçekten pişman olacaksınız. Adını saraydan alan bu enfes tatlı, ağızda kıyır kıyır dağılan hamuru ile, içine çektiği mis gibi şerbeti ile gönüllere taht kuracak. Diyettekileri bile yoldan çıkartacak bu lezzetli tatlının yapılışı da bir o kadar kolay. Siz en iyisi mutfağa girin ve tatlıya başlayın. Boş verin, diyete de gelecek pazartesi başlarsınız canım! Şimdiden afiyet bal şeker olsun diyelim ve tatlımızın tarifine geçelim.

ŞAHANE ŞERBETLİ TATLI HAMURU İÇİN:

200 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı süt

1 su bardağı haşhaş tohumu

1 su bardağı ceviz içi

ŞERBETİ İÇİN:

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

2 damla limon suyu

ŞAHANE ŞERBETLİ TATLI HAZIRLANIŞI:

Sultan tatlısı için önce şerbeti ocağa koymakla işe başlarsanız çok iyi olur. Şekeri ve suyu derin bir tencereye alıp kaynatın. Kaynara çıktıktan sonra ağdalanması için 2 damla limon ekleyin. 5 dakika daha pişirin, ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Oda sıcaklığındaki tereyağı ve şekeri derin bir kapta karıştırın. Şeker eridikten sonra yumurtaları ve yağı ekleyip tekrar karıştırın. Daha sonra karışıma Hindistan cevizi, irmik ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın. Vanilyayı da ekledikten sonra elenmiş unu kontrollü bir şekilde karışıma ekleyin. Yumuşak bir hamur oluşana kadar yoğurun. Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp elinizle top haline getirin. Sütü bir kâseye, haşhaş tohumlarını başka bir kâseye koyun. Açılan hamuru önce süte, sonra haşhaş tohumuna batırın. Kurabiyeleri pişirme kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin ve her birinin ortasına ceviz yerleştirin. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Tatlıyı fırından çıkarır çıkarmaz üzerine soğuk şerbeti dökün ve soğumasını bekleyin. Yemekten asla bıkmayacağınız harika bir şerbetli tatlı tarifi için tüm detaylar bu kadar. Tatlı bir şerbetini çektikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.