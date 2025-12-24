Seyhan Gülbahçesi'nde Yeni Konutlar Yolsuz Kaldı: Vatandaşlar Mağdur

Seyhan Gülbahçesi'nde yeni konutlar yol ve altyapı bekliyor

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yeni yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, yol ve altyapı eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Mahalle sakinleri, yaklaşık bir yıldır süren mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Mağduriyet ve başvurular

Mahallede birkaç sokağa bir yıldır yol yapılmadığını belirten sakinler, yağmur yağdığında sokakların çamur deryasına döndüğünü söylüyor. Serhat Önen, altyapı ve yol için gerekli başvuruları yaptıklarını ancak sürecin uzadığını vurguladı: "Yaklaşık bir yıldır buradayız. Yetkililere başvurularımızı yaptık, 'gelecek' deniliyor ama hâlâ bekliyoruz. Yağmur yağdığında her yer çamur oluyor. Şikâyet etmiyoruz, sadece rica ediyoruz. Birer vatandaş olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

Önen, özellikle çocukların okula giderken zorlandığını belirtti. "9 ay önce ASKİ'ye başvuru yaptık, sonuç alamadık. Şimdi mahalleli olarak imza toplayıp tekrar ASKİ'ye gideceğiz. Sürecin hızlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık ve ulaşım riski

Mahalle sakini Halime Önen ise durumun sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu aktardı. Tansiyon ve şeker hastası olduğunu söyleyen Halime Önen, "Ambulans buraya gelemiyor. Çok zor durumdayız. Acil bir durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz." diyerek yetkililerden çözüm talep etti.

Vatandaşlar, Seyhan Belediyesi ve ilgili kurumların hızlı müdahalesini beklediklerini, yollara ve altyapıya ilişkin çalışmaların bir an önce başlatılmasını istediklerini belirtiyor.

