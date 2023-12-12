SGK'da memur olmak isteyen başvursun! Yüksek maaşla işe başlıyorlar

SGK Müfettişlik Sınavı, adaylara kamuda prestijli kariyer fırsatı sunuyor. SGK Müfettişlik Sınavı, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yetenekli ve dinamik iş gücü için mükemmel bir başlangıç ​​noktasıdır. Dolayısıyla potansiyel adayların bu fırsattan yararlanarak kariyer yollarında önemli adımı atmaları oldukça önemlidir. Bu makalede başarılı olmanız için ihtiyacınız olan tüm bilgi ve kaynaklar bulunmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), gelişen Türkiye'de kamu hizmetlerindeki kaliteyi artırmak ve geleceğin liderlerini daha iyi yetiştirebilmek adına 2024 yılında müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yapmayı planlıyor. Bu heyecanlandıran duyuru, genç adaylar için heyecan verici bir fırsat sunmakta..

"Sınavın genel çerçevesi"

2024 yılında gerçekleştirilecek bu değerli sınavda başarılı olan toplam 25 adayın SGK Müfettişi olarak atanması amaçlanıyor. Sınavda, 2022 ve 2023'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS) alınan sonuçlara göre adayların bilgi ve becerileri değerlendiriliyor.

"Başvuru süreci ve tarihi"

Başvurular 27 Kasım 2023 ile 8 Aralık 2023 tarihlerinin arasında e-devlet sisteminden yapılabilecek. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin internet erişiminin olması gerekmektedir.

"Sınav yeri ve tarihi"

Yazılı sınav 10 Şubat ile 11 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara'daki SGK genel merkezinde yapılacaktır. Bu önemli tarihler adayın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

"Sınav içeriği ve geçme kriterleri"

Testler; hukuk, ekonomi, muhasebe, yabancı diller gibi geniş bir konu yelpazesi sunuyoruz. Adayın hem teorik bilgisini hem de pratik uygulamada becerilerini ölçen bu sınavı geçmek için her konuda en az 70 puan almanız gerekir.

"Sınav sonrası süreç"

azılı sınavın ardından başarılı olan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınav, adayın genel kültürünü ve kişisel yeteneklerini değerlendirirken, ayrıca SGK'nın etik değerlerine ve çalışma yaklaşımına uyumluluğunu da test ediyor.

"Sınavın Önemi"

Bu sınav, genç profesyonellere iş olanağı sağlamanın yanı sıra, Türkiye'nin sosyal güvenliği sistemine bir katlı sağlamak ve bu alanda kariyerlerini sağlamlaştırma olanağı da sağlıyor. SGK alt müfettişi olarak çalışmak, adaylara meslek açısından gelişme ve topluma katkıda bulunma fırsatı sağlar.

"Sonuçlar ve itiraz prosedürleri"

Sınav sonuçları, SGK resmi web sitesinde ve duyuru panosunda yayınlanacaktır. Aday sonuçlara itiraz etmek isterse, bunu sonuçların açıklanmasından sonraki beş iş günü içinde yapabilir.