Siirt Baykan'da Çatı Çökmesi: 5 Buzağı Telef Oldu, 80 Büyükbaş Kurtarıldı

Siirt Baykan'da Çatı Çökmesi: 5 Buzağı Telef Oldu

Yeşilçevre mezrasında yoğun kar yükü çiftliği vurdu

Siirt’in Baykan ilçesinde, yoğun kar kütlesine dayanamayan bir hayvan çiftliğinin çatısı çöktü. Olayda çatının enkazı altında kalan 5 buzağı telef oldu, 80 adet büyükbaş ise kurtarıldı.

Çatının bulunduğu yer Yeşilçevre mezrası olarak belirtilirken, biriken kar yükü çiftliğin 850 metrekarelik çatısını taşıyamadı ve çökme meydana geldi.

Çiftlik sahibi İdris Cengiz, yaşananları şöyle anlattı: "Hayvanlarımız enkaz altında kaldı. Bazıları telef oldu, bazılarını zor kurtardık. Hayvanlarımız üzerinden kredi çekmiştik. Çatımız çöktü, tekrar krediden yaralanamıyoruz. Bu yüzden çatımızı tekrar yapmak için destek bekliyoruz"

Kurtarma çalışmalarında büyükbaşların büyük bölümü sağ olarak çıkarılırken, olayın nedeninin yoğun kar yağışı ve biriken kar kütlesi olduğu bildirildi.

