Siirt Pervari'de Kar Yağışı: Solunum Hastası ve 10 Kişilik Minibüs Kurtarıldı

Siirt Pervari'de kar hayatı olumsuz etkiledi

Kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı ve yaşamı olumsuz etkiledi. Karşıyaka köyünde ikamet eden 69 yaşındaki solunum hastası Lezgin Uslu, aniden rahatsızlandı.

Köy yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmasının ardından köye ulaşılmasıyla Uslu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Lezgin Uslu, Pervari İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Pervari ilçesi grup köy yolu Geçittepe mevkisinde kar nedeniyle mahsur kalan içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler minibüsü bulunduğu yerden çıkararak güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı.

