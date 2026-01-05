DOLAR
Siirt'te AFAD ve SAK'tan Afetlere Hazırlık: Teorik ve Saha Akreditasyon Eğitimi

Siirt AFAD öncülüğünde SAK ile yürütülen teorik ve saha akreditasyon eğitimiyle arama-kurtarma ekiplerinin müdahale kapasitesi güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:30
Siirt AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalarla şehrin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun öncülüğünde hayata geçirilen program kapsamında arama-kurtarma kapasitesi güçlendiriliyor.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri

Sadakatışı Derneği Siirt Şubesi (SAK) tarafından verilen eğitimler hem teorik dersleri hem de saha uygulamalarını kapsıyor. Eğitimlerle ekiplerin afetlere hazırlık düzeyinin artırılması ve profesyonel müdahale becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Akreditasyon süreci ve sonraki adımlar

Eğitimleri tamamlayan ekip, akreditasyon süreci kapsamında önümüzdeki günlerde sınav aşamasına girecek. Başarılı olmaları halinde ekip resmi olarak akredite edilmiş sayılacak ve Siirt'te afet ve acil durumlara daha hızlı, etkin ve profesyonel müdahale sağlanabilecek.

AFAD ve SAK iş birliği ile yürütülen bu çalışmalar, şehrin afetlere karşı dirençli bir yapıya kavuşması bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

