Siirt’te Ambulans Yoğun Kar Nedeniyle 3 Saatte Kurtarıldı

Şirvan Üçyol'da mahsur kalan ambulans, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde, yoğun kar yağışı nedeniyle içinde hasta bulunan bir ambulans yolda mahsur kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bölgede kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu. Ambulansın kurtarılması için ekipler tarafından yaklaşık 3 saatlik bir yol açma çalışması yürütüldü.

Yürütülen çalışmaların ardından mahsur kalan ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı ve iş makinası eşliğinde Siirt merkeze ulaştırılıyor.

