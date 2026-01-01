DOLAR
Siirt’te Ambulans Yoğun Kar Nedeniyle 3 Saatte Kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesi Üçyol'da içinde hasta bulunan ambulans, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı; ekipler 3 saatte iş makinası eşliğinde kurtardı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:34
Şirvan Üçyol'da mahsur kalan ambulans, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde, yoğun kar yağışı nedeniyle içinde hasta bulunan bir ambulans yolda mahsur kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bölgede kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu. Ambulansın kurtarılması için ekipler tarafından yaklaşık 3 saatlik bir yol açma çalışması yürütüldü.

Yürütülen çalışmaların ardından mahsur kalan ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı ve iş makinası eşliğinde Siirt merkeze ulaştırılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

