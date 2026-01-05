DOLAR
Siirt'te Çatı ve Saçaklardaki Kar Kütleleri İtfaiye Tarafından Temizleniyor

Siirt'te itfaiye ekipleri cadde, sokak ve okulların çatılarındaki kar kütlelerini kontrollü şekilde temizliyor; alanlar güvenlik gerekçesiyle geçici kapatılıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:12
Siirt'te etkili olan kar yağışı ve don olaylarının ardından, çatı ve saçaklarda biriken kar kütlelerinin oluşturduğu tehlikeye karşı Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Çalışma alanları ve müdahale yöntemi

Ekipler, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokakların yanı sıra özellikle okul binaları ve kamu kurumlarında önlem aldı. Merdivenli itfaiye araçları kullanılarak çatılarda ve saçaklarda biriken kar kütleleri kontrollü şekilde temizleniyor.

Alınan güvenlik önlemleri

Yürütülen çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel risklere karşı alanlar geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılıyor. Ekipler, tehlike oluşturan kar birikintilerini kontrollü biçimde indirerek muhtemel kazaların önüne geçiyor.

Vatandaşlara uyarı ve okullarda seferberlik

Özellikle okul girişleri, yaya yolları ve yoğun kullanım alanlarında sürdürülen çalışmalar, öğrenciler ve vatandaşlar açısından büyük rahatlama sağladı. Kent genelinde günlerdir endişe kaynağı olan çatı tehlikelerinin ortadan kaldırılmasıyla güvenliğin önemli ölçüde artırıldığı bildirildi.

Yetkililer, kar yağışı ve don riskinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı; çatı ve saçak altlarında uzun süre bulunulmaması ve bu alanlara araç park edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya talimatıyla kent genelindeki tüm okullarda çatı temizliği seferberliği başlatıldı. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin güvenliği için merdivenli araçlarla aralıksız ve titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

