Siirt'te Karla Mücadele 7/24: Ekipler Sahada

Siirt Belediyesi kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Siirt Belediyesi ekiplerinin kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda yol açma, kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları titizlikle yürütülüyor. Ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı aktarıldı.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde devam ettiğini belirterek; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafiğe çıkılması halinde ise araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulmasının önemle rica edildiğini ifade etti.

Acil durum ve iletişim

Acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebileceği, belediyeye iletilmek istenen talep ve bildirimler için ise Belediye Whatsapp Hattı 0 535 016 05 44 üzerinden ulaşım sağlanabileceği bildirildi.

