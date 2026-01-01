Siirt'te Üçyol'da Mahsur Kalan Ambulans 3 Saatte Kurtarıldı

Yoğun kar ulaşımı aksattı

Siirt’in Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde, yoğun kar yağışı nedeniyle içinde hasta bulunan bir ambulans yolda mahsur kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda ekipler ambulansı kurtarmak için seferber oldu.

Kurtarma çalışmaları kapsamında ekiplerin yürüttüğü 3 saatlik yol açma çalışmasının ardından ambulans mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Mahsur kalan ambulans, iş makinası eşliğinde Siirt merkeze ulaştırılıyor.

