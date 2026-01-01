DOLAR
Siirt'te Üçyol'da Mahsur Kalan Ambulans 3 Saatte Kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde yoğun kar nedeniyle içinde hasta bulunan ambulans, 3 saatlik çalışma sonucu iş makinası eşliğinde kurtarılarak Siirt merkeze ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:43
Yoğun kar ulaşımı aksattı

Siirt’in Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde, yoğun kar yağışı nedeniyle içinde hasta bulunan bir ambulans yolda mahsur kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda ekipler ambulansı kurtarmak için seferber oldu.

Kurtarma çalışmaları kapsamında ekiplerin yürüttüğü 3 saatlik yol açma çalışmasının ardından ambulans mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Mahsur kalan ambulans, iş makinası eşliğinde Siirt merkeze ulaştırılıyor.

