Siirt'te Yaban Hayvanlarına 700 Kilo Yem Bırakıldı

Siirt Doğa Koruma ekipleri, Botan Vadisi ve Tillo Tabiat Parkı başta olmak üzere 700 kilo yem ve taze mamayı yaban hayvanlarının yaşam alanlarına bıraktı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:27
Doğa Koruma ekiplerinden kış koşullarına yönelik destek

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Şeflik ekipleri, kentte etkili olan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

Çalışma, Botan Vadisi Milli Parkı, Tillo Tabiat Parkı ile ilçe ve köylerin dağlık kesimlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 700 kilo besi yemi (buğday, arpa, mısır vb.), pazar artığı ve ekmek ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, Siirt Belediyesi Hayvan Bakimevi, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda mama üretimi yapan mama kompost makinesinden üretilen taze mamalar

Hazırlanan yem ve taze mamalar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına bırakıldı ve bölgedeki türlerin kış koşullarında beslenmesine katkı sağlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

