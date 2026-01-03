Siirt'te Yaban Hayvanlarına 700 Kilo Yem Bırakıldı

Doğa Koruma ekiplerinden kış koşullarına yönelik destek

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Şeflik ekipleri, kentte etkili olan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

Çalışma, Botan Vadisi Milli Parkı, Tillo Tabiat Parkı ile ilçe ve köylerin dağlık kesimlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 700 kilo besi yemi (buğday, arpa, mısır vb.), pazar artığı ve ekmek ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, Siirt Belediyesi Hayvan Bakimevi, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda mama üretimi yapan mama kompost makinesinden üretilen taze mamalar

Hazırlanan yem ve taze mamalar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına bırakıldı ve bölgedeki türlerin kış koşullarında beslenmesine katkı sağlandı.

