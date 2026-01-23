Simav’da Sağlık Personelleri İçin İki Kurban Kesildi, Lokma Hayrı Yapıldı

Simav’da Sağlık Personelleri İçin İki Kurban Kesildi, Lokma Hayrı Düzenlendi

Programın Ayrıntıları

Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde vefat eden sağlık personelleri anısına, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla iki kurban kesilerek lokma hayrı gerçekleştirildi.

Program, İmam Hatip Tolga Sönmez tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan tilavetlerin ardından yapılan dualarda, başta vefat eden sağlık çalışanları olmak üzere tüm merhum ve merhumelere rahmet dilendi; tedavileri devam eden hastalar için de şifa temenni edildi.

Yetkililerin Mesajları ve Katılımcı Görüşleri

Programda konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Elif Ceylan, vefat eden sağlık personeline Allah’tan rahmet dileyerek benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Hastane Manevi Destek Uzmanı Yasin İpek ise okunan Kur’an-ı Kerimlerin, yapılan duaların ve gerçekleştirilen hayırların sevabını vefat eden sağlık personellerinin ruhlarına bağışlayan dua yaptı.

Programa katılan sağlık personelleri, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade ederek bu anlamlı programda emeği geçenlere teşekkür etti.

