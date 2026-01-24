Sinanpaşa'da Sokakta Bulunan Yaralı Pelikan Koruma Altına Alındı

Genç yürüyüş sırasında uçamayan pelikanı fark etti

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen bir genç büyük bir kuşun uçmaya çalıştığını ancak her denemesinde yere düştüğünü gördü.

Olayı bildiren kişi, beldede yaşayan Talha Coşkun. Coşkun kuşun yanına yaklaştığında, gagasından tutarak yaptığı kontrolde pelikanın yaralı olduğunu fark etti ve hayvanı kucaklayarak yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek uçamayan pelikanı teslim aldı ve koruma altına aldı. Yetkililer, pelikanın sağlık durumuyla ilgili gerekli bakım ve değerlendirmelerin yapılacağını bildirdi.

Olay, yerel halk arasında dikkat çekti; genç müdahalesi sayesinde yaralı kuşun hızlıca yetkililere ulaştırıldığı belirtildi.

