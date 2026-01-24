Sinanpaşa'da Sokakta Bulunan Yaralı Pelikan Koruma Altına Alındı

Sinanpaşa Ahmetpaşa'da Talha Coşkun tarafından bulunan uçamayan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:34
Sinanpaşa'da Sokakta Bulunan Yaralı Pelikan Koruma Altına Alındı

Sinanpaşa'da Sokakta Bulunan Yaralı Pelikan Koruma Altına Alındı

Genç yürüyüş sırasında uçamayan pelikanı fark etti

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen bir genç büyük bir kuşun uçmaya çalıştığını ancak her denemesinde yere düştüğünü gördü.

Olayı bildiren kişi, beldede yaşayan Talha Coşkun. Coşkun kuşun yanına yaklaştığında, gagasından tutarak yaptığı kontrolde pelikanın yaralı olduğunu fark etti ve hayvanı kucaklayarak yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek uçamayan pelikanı teslim aldı ve koruma altına aldı. Yetkililer, pelikanın sağlık durumuyla ilgili gerekli bakım ve değerlendirmelerin yapılacağını bildirdi.

Olay, yerel halk arasında dikkat çekti; genç müdahalesi sayesinde yaralı kuşun hızlıca yetkililere ulaştırıldığı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’DA SOKAKTA GEZEN BİR GENÇ TARAFINDAN BULUNAN UÇAMAYAN PELİKAN KORUMA ALTINA...

AFYONKARAHİSAR’DA SOKAKTA GEZEN BİR GENÇ TARAFINDAN BULUNAN UÇAMAYAN PELİKAN KORUMA ALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları