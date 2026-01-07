Sincan Belediyesi'nden tasarruf hamlesi: Araç bakımları kendi atölyede

Sincan Belediyesi'nden tasarruf odaklı araç bakım hamlesi

Sincan Belediyesi, araç kiralama dönemini kapatarak belediye araçlarının bakım ve tadilat işlemlerini kendi atölyelerinde gerçekleştirmeye başladı. Bu adım, hem maliyetlerin düşürülmesine hem de hizmet sürekliliğinin korunmasına katkı sağlıyor.

Kapsamlı bakım ve yenileme

Tüm araçlar belediyenin envanterine dahil edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki araçlar, belediyeye ait atölyelerde uzman personel tarafından bakıma alınıyor. Motor bakımı, kaporta ve boya işlemleri ile periyodik bakımlar düzenli şekilde yürütülüyor.

Yıpranan araçlar hem teknik hem de görsel açıdan elden geçirilerek tekrar sahaya hazır hale getiriliyor. Bu sayede araçların kullanım ömrü uzuyor ve belediye hizmetleri aksatılmadan devam ediyor.

Kamu kaynaklarının verimli kullanımı

Uygulama ile kamu kaynaklarının verimli kullanıldığı belirtiliyor. Bakımları tamamlanan araçlar temizlikten çevre düzenlemesine, yol yapım ve onarım çalışmalarından park ve yeşil alan hizmetlerine kadar ilçe genelinde aktif görev yapmaya devam ediyor.

ARAÇ KİRALAMA DÖNEMİNİ KAPATARAK SİNCAN'IN DÖRT BİR KÖŞESİNE HİZMET GÖTÜREN SİNCAN BELEDİYESİ, BELEDİYE ARAÇLARININ BAKIM VE TADİLAT İŞLEMLERİNİ TAMAMEN KENDİ İMKANLARIYLA GERÇEKLEŞTİREREK ÖNEMLİ BİR TASARRUFA İMZA ATIYOR.