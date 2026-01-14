Sincik’te 4 Saatlik Yol Açma Operasyonuyla Hastaya Ulaşıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen sağlık ekipleri, 4 saatlik yol açma çalışması sonrası hastaya ulaştı; durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:49
Kar Engelini Aşan Ekipler Hastaya Ulaştı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, kar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgedeki hastaya ulaşmak için ekipler seferber oldu. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda hasta kurtarıldı.

Zeynalaslan Mahallesi Peyizge mezrasındaki Yahya Aktan, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. Sağlık ekipleri bölgeye hareket etti ancak kar kalınlığı nedeniyle ilerleyemedi.

Ekiplerin karşılaştığı kar kalınlığı 1 metreyi aştığı için belediye iş makineleri devreye girdi ve yol açma çalışması başlatıldı. Ekiplerin zorlu mücadelesi 4 saat sürdü.

Ambulans, iş makinesinin yardımıyla hastaya ulaştı. Sağlık görevlileri hastayı alarak Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

