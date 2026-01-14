Sincik’te İş Makineleri Doğalgaz Tırını Zorlu Karda Ulaştırdı

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Sincik ilçesine, CNG taşıyan doğalgaz tırı 3-4 iş makinesiyle çekilerek ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:54
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği zorlu kış koşullarında, ilçenin ısınmasını sağlayan doğalgazın kesintiye uğramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Arazi şartları nedeniyle doğalgaz hattının bulunmadığı ilçede, ısınma ihtiyacı CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) taşıyan tankerlerle karşılanıyor. Bu kapsamda ilçeye gelen CNG yüklü tırin ulaşımı için ekipler harekete geçti.

Güçlük çıkaran karda, 3-4 iş makinesi bir araya geldi; makineler halatlarla birbirine bağlanarak tırı çekmeye çalıştı. Sincik Belediyesine ait iş makineleri, verilen uğraş sonucunda tırı zorlu şartlarda ilçeye ulaştırdı.

Yetkililer ve ekipler, ilçenin dondurucu soğukta doğalgazsız kalmaması için yapılan çalışmaya dikkat çekti ve vatandaşa kesintisiz ısınma sağlanmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

