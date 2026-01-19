Sinop'ta 'gurme' çakal: Leblebiyi reddetti, fındığa yöneldi

Sinop Akliman'da park halindeki otomobilde bir kadın, leblebiyi reddeden çakalı fındıkla besledi; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:28
Sinop'ta 'gurme' çakal: Leblebiyi reddetti, fındığa yöneldi

Sinop'ta 'gurme' çakal: Leblebiyi reddetti, fındığa yöneldi

Akliman'da ilginç beslenme anı

Sinop'un Akliman bölgesinde park halindeki bir otomobilde oturan kadın sürücü, karşısına çıkan bir çakalı elleriyle besledi. Kadının hayvana "gel canım" diye seslendiği anlar ve ikram anları cep telefonuyla kaydedildi.

İlk olarak araçtaki leblebi atıldı; ancak çakal bunlara ilgi göstermedi. Bunun üzerine sürücü fındık attı ve çakal fındıkları yemeye başladı.

Sürücünün, çakala yönelik sözleri görüntülerde dikkat çekti: "Leblebi beğenmedin mi canım? Sen de mi ağzının tadını biliyorsun? Leblebiden bir şey çıkmaz diyorsun, ne varsa fındıkta var".

Görüntülerde çakalın seçici davranışı ve sürücünün hayvanla sohbet eder gibi konuşması yer aldı.

SİNOP AKLİMAN’DA OTOMOBİLİNDE OTURAN BİR KADIN, KARŞISINA ÇIKAN ÇAKALI ELLERİYLE BESLEDİ....

SİNOP AKLİMAN’DA OTOMOBİLİNDE OTURAN BİR KADIN, KARŞISINA ÇIKAN ÇAKALI ELLERİYLE BESLEDİ. LEBLEBİYİ REDDEDİP FINDIĞI TERCİH EDEN ÇAKALA SÜRÜCÜNÜN, "SEN DE AĞZININ TADINI BİLİYORSUN" DİYEREK SESLENDİĞİ O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

SİNOP AKLİMAN’DA OTOMOBİLİNDE OTURAN BİR KADIN, KARŞISINA ÇIKAN ÇAKALI ELLERİYLE BESLEDİ....

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği
2
Adıyaman'da Trabzon Hurması, Dut ve İncire 6 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı
3
İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü
4
Enez'de Dondurucu Gece: Patlayan Su Boruları Sularını Buzlattı
5
Bitlis'te Kar Temizliği Türküyle Renklendi
6
Giresun'a 2026'da 8 sektörde 1 milyar 836 milyon lira yatırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları