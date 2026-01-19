Sinop'ta 'gurme' çakal: Leblebiyi reddetti, fındığa yöneldi

Akliman'da ilginç beslenme anı

Sinop'un Akliman bölgesinde park halindeki bir otomobilde oturan kadın sürücü, karşısına çıkan bir çakalı elleriyle besledi. Kadının hayvana "gel canım" diye seslendiği anlar ve ikram anları cep telefonuyla kaydedildi.

İlk olarak araçtaki leblebi atıldı; ancak çakal bunlara ilgi göstermedi. Bunun üzerine sürücü fındık attı ve çakal fındıkları yemeye başladı.

Sürücünün, çakala yönelik sözleri görüntülerde dikkat çekti: "Leblebi beğenmedin mi canım? Sen de mi ağzının tadını biliyorsun? Leblebiden bir şey çıkmaz diyorsun, ne varsa fındıkta var".

Görüntülerde çakalın seçici davranışı ve sürücünün hayvanla sohbet eder gibi konuşması yer aldı.

