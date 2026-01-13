Sinop'ta Kar Etkisi: 56 Köy Yolu Kapalı, 5 Köye Enerji Verilemiyor

Sinop'ta kar nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak saat 10.00 itibarıyla etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı ve 5 köye enerji verilemedi.

İlçelere göre durum

Dağılım şu şekilde: Merkez ilçede 6, Ayancık'ta 40 ve Türkeli'de 10 köy yolu kar nedeniyle kapandı. Ayancık ilçesinde ayrıca 5 köye enerji verilemediği belirtildi. Diğer ilçelerde olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edildi.

Müdahale ve öncelikler

İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarını açmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, önceliğin acil ulaşım ve enerji hatlarının yeniden sağlanması olduğu kaydedildi.

SİNOP'TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI