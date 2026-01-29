Sinoplu İzcilerden Zorlu Kış Kampı (19-25 Ocak 2026)

Sinop’ta 19-25 Ocak 2026'da Sazlı Köyü'nde düzenlenen kampta izciler 6 gün 6 gece karda hayatta kalma eğitimi, doğa yürüyüşleri ve ekip dayanışması yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:47
Kamp Detayları

Sinop’ta Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından organize edilen Uzun Süreli Kış Kulüp ve Mahalli Kampı, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Sinop’un Sazlı köyünde gerçekleştirildi. Kamp alanına Ayancık ilçesinden de yoğun katılım sağlandı.

Ayancık Müftülüğü Karahanlı Oymağı’ndan 11 izci, liderler Mustafa Şahin ve Orhan Çetin nezaretinde çetin kış şartlarında kamp deneyimi yaşadı. Operasyonel süreçte izci gönüllüleri Uğur Karadağ ve Ömer Faruk Özdemir destek ekibinde görev aldı.

Kamp, kulüp başkanı Osman Toprak ile Türkiye İzcilik Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Abdulcelil Kalyoncu koordinasyonunda, Sinop Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izinleriyle düzenlendi ve 6 gün 6 gece sürdü.

Eğitim ve Etkinlikler

Kamp süresince izciler uygulamalı eğitimlerle donatıldı. Eğitimler arasında karda çadır kurma, ateş yakma teknikleri, temel düğüm çeşitleri, kar mağarası yapımı ile gündüz ve gece doğa yürüyüşleri yer aldı.

Ayrıca kampta değerler eğitimi, bayrak törenleri, kamp ateşi etkinlikleri ve zorlu şartlarda yemek hazırlama faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu etkinlikler ekip ruhu ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

Kış koşullarında gerçekleştirilen bu kamp, izcilerin hem doğayla iç içe vakit geçirmesini hem de zorlu koşullarda hayatta kalma becerilerini geliştirmesini sağladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

