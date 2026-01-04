DOLAR
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı

Şırnak Belediyesi, kent merkezindeki yoğun kar yağışı nedeniyle kar temizleme çalışmalarına başlayacağını duyurdu; sürücüler araçlarını ana arterlerden kaldırmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:02
Şırnak Belediyesi, kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar temizleme çalışmalarının sürdürüleceğini duyurdu.

Sürücülere Çağrı

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için ana arterler ve caddelerde park halinde bulunan araçların kaldırılarak uygun alanlara çekilmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan çalışmalara destek olmalarını ve muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli hassasiyeti göstermelerini rica etti.

Yetkililer ayrıca, gösterilen anlayış ve iş birliği için teşekkür etti.

