Şırnak Beytüşşebap'ta Dev Buz Sarkıtları Dronla Görüntülendi

Beytüşşebap’ta yoğun kar ve eksi 20 derece soğuk nedeniyle dağlardaki metrelerce buz sarkıtları dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:03
Kar yağışı ve dondurucu soğuklar dağları buzla kapladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buz sarkıtları dronla kaydedildi.

Yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesiyle kayalarda meydana gelen metrelerce uzunluktaki sarkıtlar, bölge sakinleri ve görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Aşağıdere köyü yakınlarındaki dağlar, dondurucu soğukların etkisiyle adeta buz kesti. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulmasıyla dağlardan akan sular hızla buza dönüştü.

Oluşan dev sarkıtlar, dronla görüntülendi ve Beytüşşebap’ın sert kış koşullarını gözler önüne serdi.

