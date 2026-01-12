Şırnak Beytüşşebap'ta karlı yollar ulaşıma açıldı

Beytüşşebap'ta yoğun karla mücadele sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kapanan yolların tamamı açıldı. İlçe merkez ve köylerinde karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metre olarak ölçüldü.

