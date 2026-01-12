Şırnak Beytüşşebap'ta karlı yollar ulaşıma açıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla kapanan köy yolları, Kaymakamlığa bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tamamen açıldı; kar yer yer 2 metre.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:52
Şırnak Beytüşşebap'ta karlı yollar ulaşıma açıldı

Şırnak Beytüşşebap'ta karlı yollar ulaşıma açıldı

Beytüşşebap'ta yoğun karla mücadele sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kapanan yolların tamamı açıldı. İlçe merkez ve köylerinde karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metre olarak ölçüldü.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR. KARLI YOLLAR BİR BİR...

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR. KARLI YOLLAR BİR BİR AÇILIYOR.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR. KARLI YOLLAR BİR BİR...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (12 Ocak 2026)
2
Şanlıurfa Büyükşehir’ten Sel ve Su Baskınına Karşı Kritik Hazırlık
3
Tunceli'de 125 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
4
Kastamonu’da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili
5
Muğla Menteşe'de Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar
6
Yeşilay'dan Beytüşşebap'ta Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
7
Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları