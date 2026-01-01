DOLAR
Şırnak Havalimanı'nda 4 Sefer İptal Edildi: Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Şırnak'ta dört gündür süren kar yağışı nedeniyle Şerafettin Elçi Havalimanı uçuşlara kapatıldı; 4 sefer iptal edildi, pist temizliği sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:14
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Şırnak ve bölgesinde dört gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, yoğun kar nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Havalimanı ekipleri yeni yıla pistte kar temizliği yaparak girerken, bugün havalimanına gerçekleşmesi beklenen Ankara-Şırnak, Sabiha Gökçen-Şırnak, İstanbul-Şırnak ve yine Ankara-Şırnak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, havalimanının bugün saat 12.00'ye kadar tüm uçuşlara kapalı olacağı duyuruldu. Yetkililer, pist ve çevresinde yürütülen kar temizleme çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki kara yollarında kapanmaların sürdüğü, yolcu ve araç trafiğinin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

