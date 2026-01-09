Şırnak'ın Beytüşşebap'ında Metrelerce Buz Sarkıtları Dronla Görüntülendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası eksi 20 dereceye düşen hava dağlarda metrelerce buz sarkıtı oluşturdu; görüntüler dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:53
Yoğun kar sonrası dağlar buz kesti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan buz sarkıtları, dronla kayda alındı.

Kent geneli yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi gördü. İlçeye bağlı Aşağıdere köyü yakınlarındaki dağlarda kayalarda oluşan dev sarkıtlar görenleri hayrete düşürdü.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulmasıyla dağlardan çıkan sular buza dönüşerek metrelerce uzunluktaki buz sarkıtlarını oluşturdu. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

