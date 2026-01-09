Şırnak'ın Beytüşşebap'ında Metrelerce Buz Sarkıtları Dronla Görüntülendi
Yoğun kar sonrası dağlar buz kesti
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan buz sarkıtları, dronla kayda alındı.
Kent geneli yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi gördü. İlçeye bağlı Aşağıdere köyü yakınlarındaki dağlarda kayalarda oluşan dev sarkıtlar görenleri hayrete düşürdü.
Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulmasıyla dağlardan çıkan sular buza dönüşerek metrelerce uzunluktaki buz sarkıtlarını oluşturdu. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
