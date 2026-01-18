Şırnak Mutfağı 'Nuh’un Ambarı' ile Gastronomi Vitrinine Çıkıyor

Belediye Başkanı Mehmet Yarka proje startını verdi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentin kültürel mirasını gastronomi turizmine dönüştürecek Nuh’un Ambarı Gastronomi Merkezi için proje alanında incelemelerde bulundu.

Merkez, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alacak. Yarka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut ile birlikte alanda teknik ekipten brifing aldı.

Proje, sadece bir restoran kompleksi olmanın ötesinde; Şırnak’ın binlerce yıllık mutfak kültürünü bilimsel ve turistik temelde yaşatmayı hedefliyor. Mimari tasarımda yöresel motifler modern çizgilerle buluşurken, merkezde tadım atölyeleri, yöresel ürün satış noktaları ve eğitim alanları yer alacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yarka, "Şırnak mutfağının özgün lezzetlerini gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizi gastronomi haritasında hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Nuh’un Ambarı Projesi tamamlandığında, Şırnak'ın sadece doğal güzellikleri ve tarihiyle değil, aynı zamanda damak çatlatan lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Başkan Yarka ve İl Müdürü Turğut, projenin fiziki ilerlemesi ve kullanım alanları üzerine değerlendirmelerin ardından, merkezin şehre hayırlı olmasını diledi.

