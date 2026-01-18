Şırnak Mutfağı 'Nuh’un Ambarı' ile Gastronomi Vitrinine Çıkıyor

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Nuh’un Ambarı Gastronomi Merkezi ile kentin mutfak mirasını turizme taşıma projesini başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:44
Şırnak Mutfağı 'Nuh’un Ambarı' ile Gastronomi Vitrinine Çıkıyor

Şırnak Mutfağı 'Nuh’un Ambarı' ile Gastronomi Vitrinine Çıkıyor

Belediye Başkanı Mehmet Yarka proje startını verdi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentin kültürel mirasını gastronomi turizmine dönüştürecek Nuh’un Ambarı Gastronomi Merkezi için proje alanında incelemelerde bulundu.

Merkez, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alacak. Yarka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut ile birlikte alanda teknik ekipten brifing aldı.

Proje, sadece bir restoran kompleksi olmanın ötesinde; Şırnak’ın binlerce yıllık mutfak kültürünü bilimsel ve turistik temelde yaşatmayı hedefliyor. Mimari tasarımda yöresel motifler modern çizgilerle buluşurken, merkezde tadım atölyeleri, yöresel ürün satış noktaları ve eğitim alanları yer alacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yarka, "Şırnak mutfağının özgün lezzetlerini gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizi gastronomi haritasında hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Nuh’un Ambarı Projesi tamamlandığında, Şırnak'ın sadece doğal güzellikleri ve tarihiyle değil, aynı zamanda damak çatlatan lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Başkan Yarka ve İl Müdürü Turğut, projenin fiziki ilerlemesi ve kullanım alanları üzerine değerlendirmelerin ardından, merkezin şehre hayırlı olmasını diledi.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASINI GASTRONOMİ TURİZMİNE DÖNÜŞTÜRECEK...

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASINI GASTRONOMİ TURİZMİNE DÖNÜŞTÜRECEK DEV BİR PROJE İÇİN DÜĞMEYE BASTI.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASINI GASTRONOMİ TURİZMİNE DÖNÜŞTÜRECEK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları