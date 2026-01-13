Şırnak'ta 2 Metrelik Karla Mücadeleye DSİ İş Makineleri Dahil Oldu

Beytüşşebap’ta 2 metreyi aşan kar yığınlarında yol açma çalışmalarına DSİ iş makineleri de katıldı; İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık ekipleri aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:47
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar esareti devam ediyor. 2 metreyi aşan kar yığınları nedeniyle yolların açılması için yürütülen çalışmalara DSİ ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin sahadaki mücadelesi

Kar yağışı aralıksız sürerken ekipler, birçok köy yolunu açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bazı noktalarda yetersiz kalan ekiplerin yardımına DSİ’ye ait iş makineleri yetişti.

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı köy yollarını açmak için iş makineleriyle aralıksız sahada çalışıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı ekipleri de köy ve mezra yollarını açmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kar esaretinin sürdüğü ilçede gece gündüz görev yapan ekiplere gönderilen ekskavatör ve dozer de, çığ düşen bölgelerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

