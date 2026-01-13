Şırnak'ta Arıcıların Zorlu Kışı: Beytüşşebap'ta Karla Mücadele

Eksi 20 derecelerde arılara dikkat

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek köylerinde hava sıcaklıkları eksi 20 derecelere kadar düşüyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı bu bölgelerde arıcılar, kışlaklara bırakılan binlerce bal arısının telef olmaması için yoğun çaba harcıyor.

Köylerde her kar yağışı sonrası arıcılar, kovanların önlerini temizleyerek arıların çıkış yollarını açık tutuyor. Uzun yıllardır arıcılık yapan Yılmaz Gükçe, kış aylarında karla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Gükçe, ’’İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Her gün kar yağışı sonrası bal arılarının önünü temizliyoruz. Bal arıları dışarı çıkıyor ve geri dönemiyor, kar yağışından dolayı önlerini sürekli temizliyoruz. Telef olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Doğal organik bal ürettiğimiz için arılarımız bir yere götürmüyoruz, yaz kış buradalar. Aşırı soğuklara karşı önlem alıyoruz’’ dedi.

Arıcılar, kovanların taşınmadığını ve mevsim koşullarına göre alınan önlemlerle doğal üretimi sürdürdüklerini belirtiyor.

BAL ARILARI MESAİSİ DEVAM EDİYOR. ARICILAR KIŞ AYLARINDA 2 METRELİK KARDA MÜCADELE EDİYOR.